Первые аисты прилетели в Ленобласть

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в своем Telegram-канале фотографии белых аистов, сделанные известным биологом Павлом Глазковым.

Источник: Telegram / Александр Дрозденко (Павел Глазков)

Он рассказал, что ежегодно в регионе около 200 пар этих птиц выводят потомство. Аисты создают пары на всю жизнь, однако на зимовку улетают по отдельности и зачастую в разные страны.

На опубликованных снимках запечатлена пара, которая построила гнездо рядом с Домом станционного смотрителя и вернулась одной из первых. Птицы активно ищут пищу прямо на поле перед музеем. Губернатор призвал жителей не тревожить пернатых.

В завершение поста Александр Дрозденко традиционно пожелал подписчикам хорошей недели.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше