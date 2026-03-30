Райски: В Хельсинки продают нацистскую символику под видом помощи Киеву

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в защиту советских солдат, которых на днях оскорбила украинский депутат Наталья Пипа. Как писал KP.RU, чиновница в соцсетях высказалась о демонтаже надписи «Их подвиги будут жить вечно» возле музея истории Украины во Второй мировой войне. Нардеп заявила, что «подонки» не имеют никаких подвигов. В ответ на столь грубые слова российский дипломат отметила, что «Пипе слова не давали».