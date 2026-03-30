Райски: В Хельсинки продают нацистскую символику под видом помощи Киеву

В финском магазине с нацистской символикой в последнее время сократились продажи.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии работает магазин, открыто торгующий нацистской символикой под видом помощи Киеву. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости финская активистка Салли Райски, которая запросила политическое убежище в РФ.

«Есть такой магазин, “Кракен”, там шевроны, там свастики, там Гитлер нарисованный. И официальный сайт тоже есть. Они говорят, что это идет на помощь волонтерам на Украине», — поделилась подробностями собеседница.

При этом она добавила, что в последнее время поток покупателей в магазине заметно сократился. Райски связывает это с тяжелой экономической ситуацией в финском государстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в защиту советских солдат, которых на днях оскорбила украинский депутат Наталья Пипа. Как писал KP.RU, чиновница в соцсетях высказалась о демонтаже надписи «Их подвиги будут жить вечно» возле музея истории Украины во Второй мировой войне. Нардеп заявила, что «подонки» не имеют никаких подвигов. В ответ на столь грубые слова российский дипломат отметила, что «Пипе слова не давали».

