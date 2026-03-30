«С любым парикмахером посоревнуюсь»: Алёна Свиридова — о скрытой профессии

Алёна Свиридова выступила хэдлайнером светского мероприятия, сыграла под гитару «Розового фламинго», но за кулисами разговор зашёл о другом. Оказывается, певица в своё время отучилась на парикмахера — друг уговорил, и она взялась за дело. «Дружите со мной, друзья — вы останетесь причёске при любых обстоятельствах», — смеётся Алёна. Под её руку тогда попали все: дети, мужья, родители и друзья. Стригла, пока не устала убирать волосы. Но навык остался: сейчас может подстричь кого угодно хоть на спор, а себе причёски делает сама — в парикмахерскую, говорит, ни разу в жизни не ходила.