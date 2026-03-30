Сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ показал макет сверхпроводящего магнита

Ведущий научный сотрудник лаборатории Сергей Мерц объяснил, почему для проведения реакций с микрочастицами на ускорителях используются сверхпроводящие магниты. Они нужны для создания магнитного поля. Магнитное поле в коллайдере должно удерживать и направлять к столкновению крошечные частицы (протоны), летящие почти со скоростью света. Без мощного магнитного поля частицы просто вылетели бы сквозь трубу, не пройдя по кольцу. Кроме огромного магнита для детектора еще сотни сверхпроводящих его собратьев меньшего размера составляют основное кольцо коллайдера NICA.