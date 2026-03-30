Первые дни жизни под контролем: почему пренатальный и неонатальный скрининг — это необходимость

Новорожденный также нуждается в особом контроле. Неонатальный скрининг — это тестирование новорожденных на ряд наследственных заболеваний, среди которых фенилкетонурия, гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром и галактоземия. Большинство этих заболеваний могут развиться даже у детей, родители которых внешне выглядят здоровыми. Причина — наличие у родителей носителей дефектных генов. Когда оба родителя являются носителями, увеличивается риск рождения ребенка с генетическим заболеванием. Благодаря неонатальному скринингу удается выявить такие заболевания на очень ранней стадии, что позволяет начать лечение как можно раньше и значительно повысить шансы на выздоровление или облегчение симптомов.