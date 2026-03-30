Семья пенсионеров погибла во время пожара в селе Шуваево Красноярского края

За минувшую неделю в Красноярском крае потушено 76 пожаров, в них погибли три человека, травмы получили пятеро, спасены двое. Одна из трагедий произошла накануне: в селе Шуваево сгорел жилой дом, в нем погибли мужчина и женщина 88 лет. Еще один человек погиб в ночь на 28 марта из-за неисправной печи в СНТ «Ручеек-433» Красноярска в сгоревшем садовом доме. Нарушения при эксплуатации печи и неисправная проводка по-прежнему лидируют в причинах возгораний.