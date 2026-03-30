Определены даты выплат пособий и пенсий в Нижегородской области в апреле

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области определило расписание выплат пособий и пенсий на апрель. Согласно информации, опубликованной пресс-службой регионального ОСФР, в случаях, когда дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, средства будут перечислены получателям в последний рабочий день, предшествующий этой дате.
Для тех, кто получает выплаты на банковскую карту «Мир», средства зачисляются в течение дня.
Так, выплаты, назначенные на 4−5 апреля, будут произведены 3 апреля. Зачисления, запланированные на 11−12 апреля, поступят 10 апреля. Получатели, чьи выплаты приходятся на 18−19 апреля, получат их 17 апреля, а выплаты за 25−26 апреля будут осуществлены 24 апреля.
3 апреля также будут перечислены единое пособие, выплаты, касающиеся детей, беременных женщин, детей военнослужащих и неработающих граждан. В этот же день поступят средства из материнского капитала на детей до трех лет, так как 5 апреля является выходным. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет перечислено 8 апреля.
Сотрудники ОСФР дополнительно пояснили: «В случае совпадения даты выплаты пособия с выходным днем, перечисление денежных средств осуществляется в последний рабочий день, предшествующий такому дню».
Граждане, получающие пособия через отделения «Почты России», получат мартовские выплаты согласно установленному графику.
Для получения дополнительной информации или ответов на вопросы можно обратиться по номеру телефона: 8 (800) 100−00−01.
