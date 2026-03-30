ИТ-чемпионат «ИнноТехОмск 2026» собрал более тысячи участников

В течение двух дней юные инженеры и программисты будут соревноваться в 16 дисциплинах, охватывающих цифровые, инженерные и творческие компетенции.
В этом году соревнования объединили более 1000 участников. География проекта охватила не только Омскую область, но и восемь других регионов России — от Свердловской области до Ямало-Ненецкого автономного округа.
Чемпионат «ИнноТехОмск 2026» направлен на вовлечение молодёжи в инженерно-техническое творчество, робототехнику и ИТ. Основные цели проекта — профессиональная ориентация, развитие цифровых навыков и решение актуальных инженерных задач для обеспечения технологического суверенитета региона.
Участники будут соревноваться в таких сферах, как образовательная и промышленная робототехника, прикладная механика, цифровое творчество и проектная деятельность. Помимо ценного опыта, участие в чемпионате имеет практическое значение для будущей карьеры: победители «ИнноТехОмск 2026» при поступлении в вузы Омской области смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.
Напомним, марафон ИТ-чемпионатов проходит в регионе с 2024 года при поддержке Правительства Омской области.
Пресс-служба Минцифры Омской области.
Фото: Александр Труш.