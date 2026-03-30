При поддержке «Единой России» 25 студенческих кампусов мирового уровня построят в России к 2030 году

25 марта 2026 года в Нижнем Новгороде партия «Единая Россия» провела третий окружной отчетно-программный форум «Есть результат!». Центральной темой мероприятия стала поддержка молодежи. В мероприятии участвовали секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампред правительства Дмитрий Чернышенко, представители молодежных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагоги, наставники и студенты, ветераны СВО.
На форуме кабмин отчитался о выполнении текущей программы. Также партия принимает предложения для обновленной Народной программы — их поступило уже более 20 тысяч. В сборе инициатив участвуют жители всей страны онлайн на сайт естьрезультат.рф, на офлайн-площадках и круглых столах. Участники форума озвучили множество идей. Среди них создание в каждом городе пространства для самореализации молодежи, введение в студенческих кампусах особого правового режима по аналогии со свободными экономическими зонами, усиление обратной связи с властью.
Также активно идет работа с образовательной инфраструктурой, партия ЕР продвигает проект Минпросвещения «Профессионалитет» — уже создано 500 образовательных кластеров. При поддержке партии открыто 50 передовых инженерных школ, более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. В сельских школах и малых городах работают около 20 тысяч центров «Точка роста».
«По инициативе Президента и при поддержке партии реализуется масштабный проект по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня Это не просто здания, а точки роста, где соединяются образование, наука и производство», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Успех федерального проекта отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поблагодарив ЕР за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодёжи. Партия добилась увеличения финансирования программы из федерального бюджета и выделения дополнительных средств на создание еще 20 кластеров по 11 отраслям.
«Нам действительно удалось повысить престиж рабочих специальностей, которые так нужны сейчас в нашей стране. В прошлом году абитуриенты подали рекордное количество заявлений (на обучение в колледжах — прим. ред.) — почти 4 миллиона», — сообщил зампред правительства. По его словам, партия, по сути, один из самых главных добровольческих центров страны.