Опрос показал, что 48% красноярцев предпочитают отдых рабочим чатам

В отпускное время 37% жителей краевого центра открывают рабочие чаты, только если уверены, что смогут быстро решить вопрос. 29% делают это при получении уведомлений о важных задачах, а 26% — когда появляется свободное время, например вечером или в дороге. Почти треть жителей Красноярска ценят стабильный интернет во время путешествий: для женщин этот фактор оказался важнее, чем для мужчин. При этом 14% опрошенных специально планируют цифровой детокс, а для 37% наличие связи во время поездки не имеет значения.