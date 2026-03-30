Опрос показал, что 48% красноярцев предпочитают отдых рабочим чатам

Сервисы «Авито Путешествия» и «Авито Работа» провели опрос среди более чем семи тысяч работающих россиян. Выяснилось, что 48% жителей Красноярска во время отпуска стараются сконцентрироваться исключительно на отдыхе и не заглядывать в рабочие чаты и почту.
Остальные 52% опрошенных остаются на связи. При этом 28% красноярцев лишь иногда просматривают служебные сообщения, 6% читают их, но предпочитают не отвечать, а 14% полностью отключают уведомления. Исследование показало, что качественный отпуск помогает красноярцам лучше восстановить силы и повышает эффективность их работы после возвращения в офис.
Специалисты службы поддержки, сотрудники складов и представители сферы металлообработки ценят баланс между работой и личной жизнью больше других. Большинство красноярцев подходят к рабочим вопросам во время отпуска ответственно: 42% остаются на связи, чтобы быть готовыми к срочным ситуациям. Треть опрошенных стараются завершить максимум дел до выезда, еще 32% заранее передают свои обязанности коллегам, а 14% назначают ответственного на время отсутствия.
В отпускное время 37% жителей краевого центра открывают рабочие чаты, только если уверены, что смогут быстро решить вопрос. 29% делают это при получении уведомлений о важных задачах, а 26% — когда появляется свободное время, например вечером или в дороге. Почти треть жителей Красноярска ценят стабильный интернет во время путешествий: для женщин этот фактор оказался важнее, чем для мужчин. При этом 14% опрошенных специально планируют цифровой детокс, а для 37% наличие связи во время поездки не имеет значения.