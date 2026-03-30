Иностранцев из Центральной Азии выдворили из Хабаровского края и ЕАО

В минувшие выходные сотрудники органов принудительного исполнения выдворили 13 мигрантов, незаконно находившихся на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба судебных приставов.
Иностранцы из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана нарушили правила въезда либо режим пребывания в России и были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.
По закону им назначено наказание в виде административного выдворения за пределы страны. До отправления на родину мигранты содержались в центрах временного содержания иностранных лиц и лиц без гражданства.
Судебные приставы обеспечили препровождение нарушителей к пунктам пропуска через государственную границу и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Теперь все выдворенные не смогут вернуться в РФ в установленные законом сроки.