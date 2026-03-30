45 подъездов к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в 2026 году

Работы коснутся дорог к больницам, поликлиникам, амбулаториям и фельдшерско-акушерских пунктов.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Нижегородской области приведут в порядок 45 участков дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы затронут 23 муниципальных округах.

Ремонт пройдет на подъездах к ЦРБ в Богородске, Гагине, Ковернине, Сосновском и Шахунье. Также дорожники обновят пути к участковым больницам в Суроватихе и Сухобезводном, амбулаториям в Ближнем Борисове, Прокошеве, Новоликееве и Виле. Кроме того, новое покрытие появится на дорогах к десяткам ФАПов, включая пункты в Инютине, Кондрыкине, Валгусах, Крутом Майдане, Верхней Верее, Серебрянке, Арзинке, Байково, Красном Острове, Ильинке, Митрополье, Чистом Поле и других.

Директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин отметил, что обновление подъездных путей к медучреждениям — сейчас одно из приоритетных направлений дорожной программы. По его словам, качественные дороги нужны, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли вовремя получать медпомощь. Это также облегчает работу скорой и делает поездки пациентов безопаснее.

Дорожные работы включают в себя обновление покрытия, укрепление обочин, установку новых знаков и нанесение разметки. На период ремонта на участках перекроют движение с обеспечением безопасного проезда спецтранспорта.

Дороги будут обновлять в течение дорожного сезона 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Программа направлена на обеспечение граждан современной инфраструктурой и включает развитие дорожного строительства, ЖКХ, общественного транспорта и безопасности дорожного движения.