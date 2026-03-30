Отца и сына осудили за незаконную рубку леса на юге Красноярского края

В Ермаковском округе Красноярского края суд признал предпринимателя виновным в незаконной рубке леса, а его сына — в пособничестве.
Как рассказали в прокуратуре, схему организовал глава семейства в 2023 году:
«В роли “группы поддержки” выступили его сын и местный лесничий, который ради такого дела пустил в ход свое служебное положение. Сыну досталась роль логиста: он занялся поиском местных жителей, у которых можно было выкупить договоры купли-продажи насаждений. Отец же взял на себя представительскую часть — чтобы никто не догадался, он нанял рабочих и оформил 6 фиктивных договоров, придавая происходящему вид законной деятельности. Маскировка удалась, но только на бумаге. В реальности под видом честного бизнеса с лесных участков исчезло 970 куб. м сосны и 26 куб. м березы. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 12,5 млн рублей».
Оба фигуранта свою вину не признали. Тем не менее, суд приговорил отца по ч. 3 ст. 260 УК РФ к 3 годам колонии общего режима, а его сына — по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 УК РФ к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Кроме того, им запрещено заниматься лесозаготовкой и предстоит выплатить причиненный ущерб.
Лесничий еще в ходе предварительного следствия заключил контракт с Минобороны и проходит службу в зоне СВО. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено.
