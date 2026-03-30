Отца и сына осудили за незаконную рубку леса на юге Красноярского края

«В роли “группы поддержки” выступили его сын и местный лесничий, который ради такого дела пустил в ход свое служебное положение. Сыну досталась роль логиста: он занялся поиском местных жителей, у которых можно было выкупить договоры купли-продажи насаждений. Отец же взял на себя представительскую часть — чтобы никто не догадался, он нанял рабочих и оформил 6 фиктивных договоров, придавая происходящему вид законной деятельности. Маскировка удалась, но только на бумаге. В реальности под видом честного бизнеса с лесных участков исчезло 970 куб. м сосны и 26 куб. м березы. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 12,5 млн рублей».