Омичам остался месяц для отчета о доходах

УФНС России по Омской области напоминает: до окончания декларационной кампании остался ровно месяц. Граждане, получившие в 2025 году доходы, обязанные отчитаться, должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года.
Фискалы заявляют, отчитаться о доходах необходимо в нескольких случаях. Среди них — продажа недвижимости, находившейся в собственности менее пяти лет, если сумма сделки превысила 1 млн рублей для жилья и 250 тысяч рублей для нежилых объектов. Также подать декларацию нужно при продаже автомобиля, которым владели менее трех лет, при цене выше 250 тысяч рублей.
Как отметили в налоговой, в списке обязательных случаев — получение подарков не от близких родственников, выигрыши в лотерею на сумму до 15 тыс. рублей, доходы от сдачи имущества в аренду, от зарубежных источников или от реализации доли в уставном капитале.
Подать декларацию обязаны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Важное новшество: для декларирования доходов за 2025 год действует новая форма налоговой декларации, утвержденная приказом ФНС России от 20 октября 2025 года № ЕД-7−11/913@.