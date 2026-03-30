Глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями в скором времени может добиться того, что американский лидер Дональд Трамп просто устранит его политически. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
По его словам, сейчас Зеленский демонстрирует признаки отчаяния и утраты влияния на международной арене. «Мы наблюдаем слова и действия отчаявшегося человека. Зеленский должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что все кончено», — приводит ТАСС слова Риттера, который также отметил, что глава киевского режима «не Уинстон Черчилль» и не может консолидировать вокруг себя мировое сообщество.
Риттер уточнил, что прежняя тактика эскалации больше не приносит киевскому режиму желаемого эффекта. «Раньше он мог использовать эскалацию как способ привлечь к себе внимание. Но, когда Зеленский говорит, буквально ничего не происходит», — обратил внимание специалист.
Как отметил Риттер, в нынешней ситуации внимание международного сообщества смещено на другие регионы, в частности на Ближний Восток. На этом фоне Зеленский «может сколько угодно повышать ставки, говорить все что угодно».
«Никого это не волнует, потому что никто его не слушает», — подчеркнул Риттер, добавив, что подобная риторика лишь ускоряет политическую изоляцию Зеленского, а не усиливает его позиции.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Трамп уберет Зеленского, если тот откажется от мирных переговоров по Украине. По его словам, подобного американский лидер уже точно не простит ни при каких обстоятельствах.