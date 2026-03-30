Бабушка из Омска внезапно нашла в квартире боевой револьвер своего покойного мужа

Найденное самодельное оружие супруг возил с собой на вахту в целях возможной самообороны.

Источник: Комсомольская правда

Необычный случай произошел в одном из отделений омской полиции. На прием к участковому пришла 69-летняя бабушка и выложила ему на стол боевой пистолет. Оружие оказалось самодельным и было случайно найдено бабушкой в вещах покойного супруга.

Пожилая омичка нашла у себя в квартире боевой самодельный револьвер, который принадлежал ее мужу, скончавшемуся несколько лет назад. Старушка принесла оружие своему участковому и рассказала, что знала про существование револьвера — его много лет назад приобрел ныне покойный супруг омички для собственной безопасности. Дело в том, что мужчина работал вахтовым методом в северных регионах России, и, судя по всему, там во времена его работы было очень неспокойно. Оружие женщина нашла совершенно случайно, разбирая в своей квартире старые вещи из кладовой. В полиции сообщили, что в настоящее время пистолет изъят и направлен на баллистическую экспертизу, после чего будет утилизирован.