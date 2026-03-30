В Перми потратят 14 млн рублей на проекты расчистки русла рек Егошихи и Данилихи

В Перми ищут исполнителей для разработки проектной документации по расчистке русла рек Егошихи и Данилихи, а также их притоков. Информацию об открытом конкурсе разместили на портале Госзакупок. Заказчиком выступает краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Общая начальная стоимость контрактов превышает 14 млн руб.: на проведение инженерных изысканий русла Егошихи и ее притоков на протяженности 16,7 км — 5,9 млн руб., Данилихи на протяженности 11,55 км — 8,4 млн руб.
На разработку проектов отводится не более 10 месяцев: для Егошихи — с 12 мая по 15 октября 2026 года, Данилихи — с 4 мая по 7 октября 2026 года. Исполнителю предстоит определить конкретные участки рек, подлежащие очистке русел водотоков от донных отложений, зарослей излишней водной растительности либо их совместного скопления.
Срок завершения приема заявок: 14 апреля — для проекта по Данилихе, 15 апреля — Егошихе.
Предельная стоимость работ по расчистке русла Егошихи составит 45,1 млн руб., Данилихе — 50,6 млн руб.