В Перми потратят 14 млн рублей на проекты расчистки русла рек Егошихи и Данилихи

На разработку двух проектов отведут не более 10 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Перми ищут исполнителей для разработки проектной документации по расчистке русла рек Егошихи и Данилихи, а также их притоков. Информацию об открытом конкурсе разместили на портале Госзакупок. Заказчиком выступает краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Общая начальная стоимость контрактов превышает 14 млн руб.: на проведение инженерных изысканий русла Егошихи и ее притоков на протяженности 16,7 км — 5,9 млн руб., Данилихи на протяженности 11,55 км — 8,4 млн руб.

На разработку проектов отводится не более 10 месяцев: для Егошихи — с 12 мая по 15 октября 2026 года, Данилихи — с 4 мая по 7 октября 2026 года. Исполнителю предстоит определить конкретные участки рек, подлежащие очистке русел водотоков от донных отложений, зарослей излишней водной растительности либо их совместного скопления.

Срок завершения приема заявок: 14 апреля — для проекта по Данилихе, 15 апреля — Егошихе.

Предельная стоимость работ по расчистке русла Егошихи составит 45,1 млн руб., Данилихе — 50,6 млн руб.