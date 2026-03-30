В Хабаровском крае построят новые поликлиники и обновят больницы

В Хабаровском крае стартует новая пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на улучшение медицины в регионе направят около 8 миллиардов рублей. Работы начнутся уже в 2026 году. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главная новость для жителей краевой столицы до 2030 года в активно растущем микрорайоне Ореховая Сопка построят две новые поликлиники: детскую и взрослую. Но перемены коснутся не только города. Для жителей отдаленных поселков установят 22 современных модульных ФАПа и одну амбулаторию. Новые пункты появятся в Ванинском, Николаевском, Нанайском, Аяно-Майском и других районах.
Средства распределят по трем ключевым направлениям: почти 3 миллиарда рублей пойдет на современное оборудование, еще 3 миллиарда на строительство, и более 1,6 миллиарда на капитальные ремонты.
Уже в 2026 году начнется строительство ФАПов в селах Кукан и Чныррах, а также амбулатории в Высокогорном. В это же время в больницы края поступит 30 единиц тяжелой техники, включая аппараты МРТ и рентген-системы. Кроме того, для районных больниц закупят спецтранспорт, чтобы с комфортом доставлять пациентов из сел на обследования.
Напомним, прошлый год также был продуктивным: в крае открыли 16 ФАПов, а больницы получили более тысячи единиц нового оборудования. Новая пятилетка обещает сделать качественную помощь еще ближе к каждому жителю края.
