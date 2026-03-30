В Хабаровском крае построят новые поликлиники и обновят больницы

Уже в 2026 году начнется строительство ФАПов в селах Кукан и Чныррах, а также амбулатории в Высокогорном. В это же время в больницы края поступит 30 единиц тяжелой техники, включая аппараты МРТ и рентген-системы. Кроме того, для районных больниц закупят спецтранспорт, чтобы с комфортом доставлять пациентов из сел на обследования.