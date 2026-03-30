В Омской области зафиксирован сбой в работе национального мессенджера MAX

Масштабный сбой в работе приложения произошел по всей России.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 30 марта 2026 года, в РФ произошел масштабный сбой в работе национального мессенджера MAX.

Так, сервис «Детектор сбоев» фиксирует, что за час количество жалоб на работу «Макса» в России превысило 2 тысячи. Пользователи сообщают о невозможности отправки сообщений в MAX и проблемах с загрузкой медиафайлов.

По данным ресурса «Детектор сбоев», в Омской области к моменту публикации число жалоб на функционирование национального мессенджера составляет 79% от общего числа.

Напомним, ранее с момента замедления «Телеграма» пользователи сообщали о проблемах в работе приложения «ВКонтакте».

Добавим, что MAX и «ВКонтакте» входят в так называемый «белый список», сервисы из которого, как декларируют в федеральном Минцифры, должны работать и при отсутствии мобильного интернета.