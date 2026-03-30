В Омске запустили 1,5 тысячи новых электросамокатов с улучшенной устойчивостью

Сервис кикшеринга «Юрент», входящий в группу МТС, открыл новый сезон в Омске. В этом году жителям и гостям города будут доступны около 1,5 тысячи электросамокатов модели «Юрент 2.0».
Как сообщили в компании, это собственная модель сервиса, разработанная с учётом российских дорожных условий. Самокаты получили улучшенную устойчивость, более комфортное управление и шины, которые снижают вибрацию при движении по неровной поверхности. Кроме того, устройство подаёт звуковые сигналы, чтобы пользователь меньше отвлекался во время поездки.
По данным сервиса, в прошлом сезоне омичи чаще использовали самокаты как городской транспорт для коротких целевых поездок. Средняя продолжительность одной поездки составила 17 минут. Чаще всего самокаты брали, чтобы доехать от дома до работы, магазина, спортзала или преодолеть путь от остановки общественного транспорта до места назначения.
В новом сезоне в Омске сохранятся «медленные зоны» с высоким пешеходным трафиком, где устройства будут автоматически снижать скорость. В ряде мест движение электросамокатов останется полностью запрещённым. Ограничения будут работать за счёт встроенных IoT-модулей.
Сервис также продолжит блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью МТС ID и проверять знание правил дорожного движения. Перед первой поездкой пользователям предлагают пройти тест в приложении.
Контролировать нарушения на улицах планируют с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранителями и жалоб через телеграм-бот. Для обращения нужно будет приложить фото с номером самоката, а также указать место и время.
Кроме того, в новом сезоне пешеходов бесплатно застрахуют от несчастных случаев с самокатами сервиса. Максимальная сумма страхового покрытия составит 900 тысяч рублей.
Ещё одно нововведение — возможность арендовать самокат по SMS. Для этого пользователю нужно выбрать соответствующую функцию в приложении, отсканировать QR-код на руле и отправить автоматически сформированное сообщение. Завершить поездку можно тем же способом.