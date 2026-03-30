Эксперты объяснили, почему микрозаймы стали опаснее, чем раньше

Представьте: вы заходите в комнату, где на видном месте лежит красивый кошелек с небольшой суммой. Рядом надпись мелким шрифтом: «Каждая монетка обойдется вам в три своих размера, а если не успеете вернуть вовремя, кошелек утащит вас за собой в подвал». Это не сюрреалистический квест, это реальность микрофинансовых организаций в России.
И в этой игре проигрывают почти всегда клиенты.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов настаивает: такие конторы пора запретить полностью. По его словам, бизнес МФО построен не на помощи людям, а на том, чтобы зарабатывать на чужой беде с помощью грабительских процентов. Парадокс в том, что россияне, даже понимая риски, быстро втягиваются в этот круговорот: кажется, что маленький заём это спасение, но на деле это вход в долговую спираль, из которой выбраться сложно.
Что предлагает Миронов вместо опасных «быстрых денег»? Государственную систему льготного кредитования. Представьте себе займы под 2−3 процента такие, которые не душат, а помогают. Это, считает политик, не только убережёт людей от долговой кабалы, но и поддержит внутренний рынок: когда у людей есть доступные деньги, они тратят их внутри страны, а не отдают микрофинансовым монстрам.
Тема становится ещё острее на фоне наблюдений экспертов. Председатель правления Национального Банка Сбережений Алексей Кузьмин заметил, что тактика МФО изменилась. Раньше они были «пираньями», которые брали мелкими суммами до зарплаты. Теперь же они превращаются в удавов: выдают деньги на длительные сроки, заматывая человека в долговую петлю медленно, но надёжно.
Простыми словами: та самая «удобная» микрозайм, которая когда-то казалась палочкой-выручалочкой, всё чаще становится ловушкой, где плата за ошибку измеряется не только деньгами, но и годами долговых обязательств.