В Усть-Ордынском районе областная больница № 2 пострадала от подтопления. В воде оказалось подвальное помещение. Для откачки воды использовали мотопомпу. Специалисты работали на месте ночью, сейчас социальное учреждение работает в штатном режиме. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
— Из-за потенциального отключения электричества 10 пациентов родильного отделения и стационара были временно переведены в другие больницы. Однако, поскольку уровень воды не был критическим, перинатальный центр и стационар не остались без света, — уточнил глава региона.
По данным на 30 марта, последствия таяния снега ощутили жители нескольких районов: 98 участков и 4 жилых дома оказались под водой. Наиболее серьезная ситуация сложилась в селе Хомутово, где подтоплено 64 территории. Также подтопления зафиксированы в Усольском, Эхирит-Булагатском, Усть-Ордынском и Ольхонском районах.