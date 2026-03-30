В Усть-Ордынском районе областная больница № 2 пострадала от подтопления. В воде оказалось подвальное помещение. Для откачки воды использовали мотопомпу. Специалисты работали на месте ночью, сейчас социальное учреждение работает в штатном режиме. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.