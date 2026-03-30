«Хабаровские авиалинии» весной и летом увеличат количество рейсов на север

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» увеличивает число северных рейсов на весенне-летний период. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сезон стартовал 29 марта и продлится до 24 октября.
На Охотском направлении кроме ежедневных рейсов 401 и 402 с апреля добавляются полеты по выходным дням.
С мая по октябрь дополнительные регулярные рейсы 419 и 420 будут выполняться во все дни, кроме вторника и четверга. Также назначены дополнительные рейсы 15 и 29 августа.
Всего с апреля по октябрь самолеты совершат в Охотск 124 дополнительных вылета (с учетом введения рейсов 419 и 420 в летнем сезоне).
Чаще можно будет летать и в Аяно-Майский район.
В Нелькан кроме еженедельного рейса добавляются также рейсы 1, 13 и 28 апреля. С мая по сентябрь «ХабАвиа» перейдет на два рейса в неделю.
В Аян частота рейсов увеличится с трех до пяти раз в неделю.
Полеты между Аяном и Нельканом будут выполняться два раза в месяц.
С апреля по сентябрь рейсы в Чумикан выполняются четыре раза в неделю. К месту назначения пассажиров будет доставлять вертолет Ми-8, в котором 22 посадочных места.
В летний сезон сохранятся трехразовые полеты в неделю в Богородское Ульчского района. Увеличения рейсов потребовал губернатор края Дмитрий Демешин после встречи с жителями района в январе этого года.
С апреля добавляется еще один перелет в Херпучи. Воздушное судно L-410 начнет летать дважды в неделю, с июня — трижды. В авиакомпании подчеркивают, что схема авиасообщения на этом направлении с мая может быть изменена.