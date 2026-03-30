В Хабаровске на Пасху испекут кулич весом в три тонны

Участники проекта «Сделано в Хабаровском крае» представят на ярмарке свою продукцию.

В праздник православной Пасхи, 12 апреля, в Хабаровске на площади Славы впервые пройдёт Пасхальный фестиваль. Самым заметным событием станет выпечка кулича беспрецедентных размеров. Об этом рассказала заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края по развитию потребительского рынка Мария Радченко.

— На фестивале будет представлен огромный кулич весом более трёх тонн, который можно будет попробовать, отметила она. Он будет приготовлен по уникальному рецепту. Также в рамках фестиваля пройдёт большая ярмарка под брендом «Сделано в Хабаровском крае», — отметила она.

На ярмарке тридцать известных производителей представят разнообразные вкусные продукты, в том числе пасхальные. Также они раздадут три тысячи освященных яиц.

В Хабаровске уже есть опыт устраивать большие праздники. Так, в прошлом году приготовлением огромного чана с царской ухой в городе отметили День народного единства. Тысячи людей смогли отведать угощение. Вот и теперь стать участником ярмарки, прикоснуться к традициям прошлого смогут все хабаровчане и гости города.