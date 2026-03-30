Проект Центра «Россия» на Большом Уссурийском острове представили президенту

Проект филиала Национального центра «Россия» на Большом Уссурийском острове представлен Президенту России Владимиру Путину, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущем пространстве, которое будет создано в Москве, а также об открытых и будущих филиалах по всей стране.
Недавно согласовано восемь концепций новых пространств, которые будут посвящены национальным центрам, в том числе и в Хабаровском крае.
Концепцию филиала Национального центра «Россия», который появится на острове Большой Уссурийский, недавно защитил в Москве губернатор Дмитрий Демешин.
— Это будет не просто выставочное пространство, а настоящая точка притяжения не только для жителей региона и всей страны, но и для гостей из КНР. Филиалы Национального центра «Россия» создаются по поручению нашего Президента. Уверен, наш будет одним из самых впечатляющих. Уже приступаем к проектированию, — отметил глава Хабаровского края.
Реализация проекта позволит привлечь дополнительно ежегодно до 500 тысяч китайских туристов, которые приедут посмотреть особенности и колорит Хабаровского края.
Создание филиала является частью дорожной карты по развитию Большого Уссурийского, утвержденной заместителем Председателя Правительства РФ — полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Сейчас на острове идет большое строительство, там продолжают отсыпать дорогу и площадку под погранпереход.