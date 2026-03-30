Сроки охоты на водоплавающую птицу установили в Хабаровском крае

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края установило сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую птицу, а также правила, которые будут актуальны в новом сезоне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», промысел в регионе, в ряде муниципалитетов, начнётся уже в апреле.
По информации пресс-службы ведомства, в Бикинском и Вяземском округах, в районе имени Лазо районах охота на водоплавающую и боровую птицу будет открыта с 15 по 24 апреля; в Хабаровском районе с 23 апреля по 2 мая — на водоплавающую и с 17 по 26 апреля — на боровую; в Амурском, Комсомольском, Нанайском районах и Солнечном округе с 29 апреля по 8 мая можно будет охотиться на водоплавающую дичь с 29 апреля по 8 мая, а на боровую — с 17 по 26 апреля.
В Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском и Ульчском районах промысел водоплавающей дичи можно будет вести с 5 по 14 мая, а боровой — с 24 апреля по 3 мая. Позднее всех сезон откроют охотники в Северной зоне Хабаровского края — это Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы, а также Охотском округе. Здесь охота на водоплавающую и боровую дичь будет разрешена с 13 по 22 мая.
В управлении охотников предупредили, что весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой, чучелами, манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями, манком.
Кроме того, надо помнить, что в период весенней охоты запрещается: охота на вальдшнепа на утренней тяге; охота с подхода, кроме глухаря на току; с собаками и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи и подачи добытой пернатой дичи.
Заявления на получение разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи принимаются не ранее чем за 15 календарных дней до дня начала сроков охоты. Размер государственной пошлины составляет 650 рублей. Оплату госпошлины рекомендуется производить до подачи заявления.