Село Арка в Охотском округе отметило свой 240-летний юбилей

Село Арка Охотского округа Хабаровского края отметило 240‑летний юбилей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», село может по праву считаться одним из старейших на Дальнем Востоке.
Первые упоминания об этом месте встречаются еще в записях русских путешественников конца XVII века — тогда здесь было эвенское стойбище, где проводились национальные праздники и сезонные торги.
В 1786 году участники Северо‑Восточной географической экспедиции под руководством Иосифа Биллингса достигли урочища Арки. Второй руководитель экспедиции, Гавриил Андреевич Сарычев, оставил первое документальное свидетельство о местности — запись в путевом дневнике: «Здесь живет несколько пеших тунгусов».
Ключевую роль в развитии поселения сыграло его стратегическое положение. С прокладкой Охотско‑Якутского тракта — важнейшей транспортной артерии, связавшей Дальний Восток с центральной Россией, — Арка стала незаменимым пунктом на пути караванов.
Здесь работали две почтовые станции, которые служили связующим звеном между отдаленными поселениями и центром. Кроме того, политика царской администрации по сбору ясака (налога пушниной) способствовала превращению кочевого стойбища в постоянное поселение: сбор проходил раз в год в одном месте, и Арка стала центром для окрестных эвенских родов.
В сентябре 1931 года был организован колхоз «Красный олень», позже переименованный в колхоз имени Вострецова. У его истоков стояли учитель Н. П. Ткачик (в честь него названа местная школа), председатель сельсовета Н. К. Дегтярев, заведующий факторией Я. Г. Ревин.
К середине 1930‑х годов в Арке появились школа, больница, радиостанция, метеостанция. А к 1936 году колхозное стадо насчитывало около 2 тысяч голов оленей. Развивались рыболовство, охотничий промысел и огородничество.
Военные годы стали серьезным испытанием. Ушедших на фронт мужчин заменили женщины, старики и подростки. В июле 1942 года на путину впервые вышла женская рыболовецкая бригада. За четыре года аркинские рыбаки добыли 61 тысячу центнеров рыбы, ежегодно перевыполняя план. В 1945 году колхоз был отмечен в постановлении Хабаровского крайкома партии.
Сегодня село продолжает жить, храня традиции и память предков. В честь юбилея учащиеся школы им. Н. П. Ткачика совместно с краеведческим клубом «Кованый гвоздь» проводят большую работу. Они систематизируют исторические материалы и записывают воспоминания старожилов, собирают фотографии и документы.
По данным на 1 марта численность населения — 606 человек. Арка — национальное село, в котором проживают коренной малочисленный народ севера — эвены. Здесь расположен уникальный этнокомплекс «Гэрбэнкэн» с чумами и юртой. Создана мастерская по изготовлению сувенирной продукции с этническим колоритом. В этнокомплексе работает выставка предметов эвенского быта, есть сцена для проведения национальных программ, выступлений.
— История нашего села — это живая летопись освоения Дальнего Востока. От первых русских землепроходцев XVII века до современности каждая эпоха оставила свой след. Наша задача — сохранить эту память для будущих поколений, — отметила руководитель историко-этнографического музея «Гулун» («Костер») при Аркинской школе Антонина Слепцова.