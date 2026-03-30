Молодым семьям в Хабаровском крае купить квартиру поможет государство

Молодая семья чаще всего мечтает о собственной квартире. Но купить её не так просто, учитывая стоимость недвижимости, цены на которую непомерно растут. И тут на помощь приходит государство. Оно компенсирует молодым часть расходов на приобретение жилья.
О том, кто может претендовать на субсидию, сколько молодых семей могут решить жилищный вопрос и какие новые возможности у них появились, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» беседует с начальником отдела предоставления господдержки гражданам министерства строительства Хабаровского края Ольгой Чичаевой.
Очередь станет короче.
— В крае работают две программы помощи молодым семьям — федеральная и краевая, — рассказывает Ольга Чичаева. — Основные условия для участия в них — семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, платежеспособна. И, конечно, тут важен возраст претендентов. По условиям федеральной программы, членам семьи не должно исполниться 36 лет на момент получения господдержки. В нашей краевой программе мы немного изменили условия, прописав, что семья должна быть признана нуждающейся до исполнения членам семьи 36 лет, а дальше возраст супругов уже не имеет значения.
Что касается нуждаемости, то в Хабаровске таковым признается тот, у кого меньше 12 квадратных метров жилой площади. Понятно, что новая квартира должна быть просторнее.
Семье из четырех человек рекомендуется приобрести жилье больше 48 квадратов. В Комсомольске-на-Амуре порог нуждаемости — 13 квадратных метров, и, соответственно, новая квартира предполагается немного больше.
Социальная выплата предоставляется в размере 30−35% от расчетной стоимости жилья.
Основные различия между федеральной программой и краевой в том, что по федеральной выплата может направляться как на приобретение жилья на первичном рынке, так и на вторичном, на погашение части стоимости ипотечного кредита и строительство индивидуального жилого дома.
Средства по краевой программе направляются только на приобретение жилья на первичном рынке либо на строительство индивидуального жилого дома. Реализуется она преимущественно на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, поскольку основное строительство жилья ведется именно в этих городах.
Федеральная программа реализуется почти во всех муниципальных районах края.
Размер социальной выплаты в этом году на семью из трех человек составляет около 3 млн рублей. То есть, это достаточно значительная поддержка. Соответственно, чем больше семья, тем существеннее выплата.
Минстрой России ежеквартально утверждает стоимость квадратного метра, который используется при расчете господдержки. Берется первый квартал года, потому что примерно в это время утверждаются списки получателей субсидии.
Так вот, стоимость одного квадратного метра — 163 тысячи рублей. К слову, в прошлом году были случаи, когда молодые семьи выбирали квартиры, где стоимость квадратного метра оказалась чуть ниже утвержденной.
На что могут рассчитывать молодые семьи? В этом году на федеральную программу направлено чуть больше 300 миллионов рублей, средства трех бюджетов — федерального, краевого и муниципального. Предоставить выплаты планируется 207 молодым семьям.
А вот край размер средств помощи молодым семьям увеличил в два раза по сравнению с прошлым годом. Теперь это уже тоже 300 миллионов рублей. Выплаты получат 100 молодых семей. В краевом минстрое надеются, что таким образом они смогут сократить очередь, а она пока существует, ждать приходится не один год.
Аренда на четверть дешевле.
Тем, кто по каким-то причинам не попал в эти две программы, а чаще всего это случается по возрасту, специалисты советуют воспользоваться краевой ипотекой.
По ней предоставляется социальная выплата в размере 15% от расчетной стоимости жилья, которое может быть приобретено на первичном рынке. Там уже нет ограничений по возрасту и составу семьи.
Главное, чтобы у тех, кто претендует на выплату, не было собственного жилья либо на каждого члена семьи приходилось бы менее 18 квадратов. К тому же обязательно проживание на территории края не менее трех лет. Первоочередное право тут имеют многодетные, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий СВО.
На краевую ипотеку в 2026 году предусмотрено 30,5 млн рублей. И значит, выплаты получат почти 25 семей.
Кто-то может построить дом, воспользовавшись деньгами на приобретение деревянного домокомплекта. Сколько это? Размер компенсации зависит от стоимости жилья, а та, в свою очередь, от количества человек, норматива жилплощади и цены квадратного метра.
Например, для семьи из трех человек норматив площади составляет 54 кв. метра, то есть по 18 квадратов на человека. Умножаем эту цифру на 163 895 рублей — стоимость квадратного метра, установленную Минстроем России для Хабаровского края на I квартал 2026 года, и получаем стоимость дома около 8,85 млн рублей. 30% от этой суммы — это и есть 2 655 099 рублей, которые семья может получить в качестве компенсации. Ощутимая помощь!
С прошлого года появилась еще одна возможность решить жилищную проблему. В крае началось строительство арендного жилья. В Комсомольске один дом уже сдан и полностью заселен, также первые квартиры на льготных условиях получили семьи и в Хабаровске. И проект продолжается.
Привлекательность его в том, что стоимость аренды на треть оплачивает государство, остальную сумму — семья. Выгодно! Получить квартиру на таких условиях могут ветераны СВО, молодые семьи и студенты, работники социальной сферы, оборонно-промышленного комплекса, трудовые мигранты.
Бюджетные «Берёзки» или роскошные «Шантары»?
— Наши выплаты можно использовать как собственные средства, многие банки их рассматривают в том числе как первоначальный взнос, что значительно облегчает семьям получение ипотечных кредитов, — объясняет Ольга Чичаева. — Заемщики добавляют сюда, как правило, материнский капитал, что, соответственно, снижает финансовую нагрузку. Семья может выбрать любой банк, размер кредита, как и площадь квартиры, ограничен только вашими возможностями. Кто-то выбирает бюджетную квартиру в микрорайоне «Березки», а кто-то в элитном жилом комплексе «Шантары».
Список попавших в краевую молодежную программу будет утвержден в конце апреля, соответственно, с мая семьи начнут определяться с жильем, и тогда станут понятны их предпочтения.
Многие считают, что собрать документы и попасть в программу — сложно. Не всем под силу быстро собрать такую пачку документов! На самом деле, говорит моя собеседница, есть много примеров, когда семьи делали все это очень быстро, буквально в течение месяца.
Скажем, кто-то выбывал из очереди — ему не одобрили кредит, люди не нашли подходящую им квартиру или просто решили слетать в отпуск. И тогда шанс появлялся у тех, кто стоял за ними. И счастливчики им пользовались.
Срок действия свидетельства на получение социальной выплаты — четыре месяца. Времени достаточно, чтобы найти нужную вам квартиру в хорошем районе, приемлемую по цене, решить все проблемы с застройщиком, а потом и с банком.
В минстрое говорят, что они дают полную консультацию по участию молодых семей в жилищных программах. Им можно позвонить, к ним можно прийти. С условиями можно ознакомиться на ведомственном сайте. Главное — не упустить время, и тогда мечта о своем теплом уютном гнездышке станет реальностью.
Задать вопросы можно по телефонам: 8 (4212) 32−52−46, 30−44−52.