Молодым семьям в Хабаровском крае купить квартиру поможет государство

— В крае работают две программы помощи молодым семьям — федеральная и краевая, — рассказывает Ольга Чичаева. — Основные условия для участия в них — семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, платежеспособна. И, конечно, тут важен возраст претендентов. По условиям федеральной программы, членам семьи не должно исполниться 36 лет на момент получения господдержки. В нашей краевой программе мы немного изменили условия, прописав, что семья должна быть признана нуждающейся до исполнения членам семьи 36 лет, а дальше возраст супругов уже не имеет значения.