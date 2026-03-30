Евгений Хлыстов из Хабаровского края награждён медалью Суворова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, Евгений Хлыстов проявил высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
За организацию устойчивой связи и вклад в успешное выполнение боевых задач он награждён медалью Суворова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Евгений вместе с товарищем обеспечивал устойчивую радиосвязь командования со штурмовыми и резервными подразделениями, действовавшими на передовой. От надёжности связи напрямую зависела координация действий, своевременность передачи приказов и безопасность личного состава.
В ходе выполнения задачи он также вёл радиоперехват, отслеживая движение сил противника, его дислокацию и подход подкрепления, что позволяло командованию оперативно реагировать на изменения обстановки.
Несмотря на сложные условия и постоянную угрозу со стороны противника, Евгений на протяжении всего пребывания на позиции восстанавливал и возвращал к эксплуатации повреждённое радиооборудование.
Всего им было отремонтировано более 40 единиц техники, что позволило сохранить боеспособность подразделений связи и обеспечить непрерывность управления войсками.
Благодаря его грамотным и своевременным действиям удалось сорвать две ротации солдат ВСУ, что создало предпосылки для успешного выполнения поставленной боевой задачи.
Полученная в ходе радиоперехвата информация позволила командованию эффективно планировать действия и наносить удары по выявленным целям.
За проявленные мужество, высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга Евгений Хлыстов удостоен государственной награды — медали Суворова.