В Благодатном Хабаровского района началось строительство очистных сооружений

Жителей поселения обеспечат качественным водоотведением.

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Благодатное Хабаровского района приступили к реализации масштабного проекта — строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это позволит обеспечить услугой качественного водоотведения около 800 человек, а также социальные объекты.

На сегодня ведутся земляные работы по прокладке подводящих трубопроводов канализации. Уже установлены 19 колодцев и уложены 430 погонных метров самотечного трубопровода.

Мощность очистных сооружений составит 60 кубических метров в сутки, что полностью покроет потребности села и обеспечит надежное водоотведение.

Строительство коммунального объекта ведет МУП «Куканское» Хабаровского муниципального района.

Запуск современных очистных сооружений имеет огромное значение для села Благодатное. Во-первых, предотвращается попадание неочищенных стоков в природные водоемы и почву, что снизит антропогенную нагрузку на местную экосистему и улучшит качество воды в ближайших реках и водоемах.

Жители получат доступ к надежной и гигиеничной системе водоотведения, что особенно важно в условиях сурового дальневосточного климата. А новая инфраструктура создаст условия для строительства жилья и привлечения инвестиций в социальную сферу.

Срок завершения строительно‑монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2026 года.