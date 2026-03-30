В Благодатном Хабаровского района началось строительство очистных сооружений

В селе Благодатное Хабаровского района приступили к реализации масштабного проекта — строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это позволит обеспечить услугой качественного водоотведения около 800 человек, а также социальные объекты.
На сегодня ведутся земляные работы по прокладке подводящих трубопроводов канализации. Уже установлены 19 колодцев и уложены 430 погонных метров самотечного трубопровода.
Мощность очистных сооружений составит 60 кубических метров в сутки, что полностью покроет потребности села и обеспечит надежное водоотведение.
Строительство коммунального объекта ведет МУП «Куканское» Хабаровского муниципального района.
Запуск современных очистных сооружений имеет огромное значение для села Благодатное. Во-первых, предотвращается попадание неочищенных стоков в природные водоемы и почву, что снизит антропогенную нагрузку на местную экосистему и улучшит качество воды в ближайших реках и водоемах.
Жители получат доступ к надежной и гигиеничной системе водоотведения, что особенно важно в условиях сурового дальневосточного климата. А новая инфраструктура создаст условия для строительства жилья и привлечения инвестиций в социальную сферу.
Срок завершения строительно‑монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2026 года.