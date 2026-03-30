Горнолыжный комплекс «Хехцир» закрыл сезон костюмированным спуском

Любители горных лыж и сноуборда завершили сезон на ГЛК «Хехцир». Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», костюмированный спуск, прошедший в последние мартовские выходные, стал здесь финальным.
По случаю завершения сезона 2025−2026 на ГЛК провели вечеринку «Мягкий снег». Программа включала танцы, заезд в бассейн, конкурсы и розыгрыш призов, а также ставший традиционным эффектный спуск в купальниках и костюмах. Так, например, в этот день со склона спускались любители зимних активностей в русских народных костюмах, в образе сумоиста, Малефисенты, Кощея, Кинг-Конга и других.
Напомним, сезон на «Хехцире» стартовал в конце декабря. Первой для катаний открыли трассу «Самолетка», также позже начал действовать склон «Полковник».
Отметим, что на еще одном крупном ГЛК Хабаровского края, на «Холдоми», в предстоящие выходные устроят массовый спуск. В администрации комплекса уточнили, что такое мероприятие проходит каждый год и не является закрытием сезона.
— Массовый спуск состоится 5 апреля. Это масштабное событие не является закрытием сезона, так как после этого праздника на склоне, курорт продолжит работать в обычном режиме, — проинформировали в ГЛК «Холдоми».