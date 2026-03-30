Горнолыжный комплекс «Хехцир» закрыл сезон костюмированным спуском

По случаю завершения сезона 2025−2026 на ГЛК провели вечеринку «Мягкий снег». Программа включала танцы, заезд в бассейн, конкурсы и розыгрыш призов, а также ставший традиционным эффектный спуск в купальниках и костюмах. Так, например, в этот день со склона спускались любители зимних активностей в русских народных костюмах, в образе сумоиста, Малефисенты, Кощея, Кинг-Конга и других.