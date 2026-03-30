Лучшие чтецы Хабаровского края получили путёвки в «Артек»

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», участниками которого стали 32 школьника, подвели в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в финал вышли ученики 5−11 классов из 17 муниципалитетов субъекта — ранее они доказали своё мастерство на классных, школьных и районных соревнованиях.
Начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева отметила, что в этом году проект отмечает 15-летний юбилей. За это время он стал одним из самых масштабных в сфере популяризации чтения среди молодого поколения.
По информации пресс-службы регионального министерства образования и науки, участники краевого финала наизусть прочли отрывки из произведений российских и зарубежных авторов XVIII-XXI века. Примечательно, что многие конкурсанты также подобрали соответствующие костюмы и манеру повествования.
— Жюри оценивало не только артистизм и грамотную речь, но и глубину проникновения в текст, способность эмоционально вовлечь слушателя, — рассказали в ведомстве.
Победителями конкурса стали воспитанник хабаровского центра дополнительного образования «Маленький принц» Арсений Дорожкин, ученица детской школы искусств Амурского района Ева Бережнова и учащийся школы № 32 города Комсомольска-на-Амуре Тимур Баркевич.
Они представят Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в мае в Международном детском центре «Артек».