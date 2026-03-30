Родителям будущих первоклассников напомнили о сроках записи в школу

Напомним, прием в первый класс проходит в два этапа. Зачисление детей, проживающих на прикрепленной к школе территории, продлится до 30 июня. А с 6 июля начнется прием заявлений на обучение тех детей, которые не проживают на закрепленной территории. Запись ведется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.