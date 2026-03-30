Родителям будущих первоклассников напомнили о сроках записи в школу

Запись будущих первоклассников в школы Хабаровского края в этом году начнется 1 апреля. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», подать необходимые для зачисления документы родители могут лично в образовательную организацию (часы приема можно уточнить на сайтах школ) или воспользоваться порталом государственных услуг Российской Федерации.
— На Госуслугах уже заработали черновики заявлений записи в 1 класс. Заполните черновик заявления на Госуслугах заранее, и в момент старта приёмной кампании останется только нажать кнопку «Отправить», — проинформировали в Минцифры России. — У родителей, создавших черновик заявления на Госуслугах, появится таймер обратного отсчета — он поможет не пропустить нужный момент.
Напомним, прием в первый класс проходит в два этапа. Зачисление детей, проживающих на прикрепленной к школе территории, продлится до 30 июня. А с 6 июля начнется прием заявлений на обучение тех детей, которые не проживают на закрепленной территории. Запись ведется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
