Хабаровский ХК «Амур» подписал контракты с рядом игроков

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» вместе с окончанием сезона Континентальной хоккейной лиги приступил к формированию команды перед следующим регулярным чемпионатом. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», руководство команды уже продлило контракты с четырьмя игроками.
По информации пресс-службы «тигров», одностороннее соглашение с клубом подписал защитник Рауль Акмальдинов. В минувшем сезоне он отыграл за «Амур» 26 матчей, в ходе которых отметился одной забитой шайбой и двумя результативными передачами. Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.
В следующем сезоне болельщики команды смогут также увидеть на льду нападающего Александра Филатьева — соглашение подписано ещё на один сезон. Отметим, что сам игрок родом из Комсомольска-на-Амуре, а свою карьеру он начал в команде МХЛ «Омские Ястребы». За «Амур» он начал играть прошлым летом и за 36 игр набрал 12 баллов — за четыре гола и восемь передач.
Останется в «Амуре» и нападающий Кирилл Ураков — в рамках одностороннего контракта он будет играть за «тигров» ещё один год. В минувшем для хабаровчан сезоне форвард набрал 11 результативных очков. До «Амура» Ураков успел поиграть за «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего у нападающего за плечами 466 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной Хоккейной Лиги.
Новый двухлетний контракт подписал с «Амуром» и любимец хабаровских болельщиков Олег Ли. Самым успешным для него стал прошедший чемпионат, в котором он набрал 34 очка и стал вторым бомбардиром команды. В этом сезоне Олег занял первые позиции в команде среди нападающих по голевым передачам, силовым приёмам, количеству проведённых матчей и отборам.