Хабаровский ХК «Амур» подписал контракты с рядом игроков

В следующем сезоне болельщики команды смогут также увидеть на льду нападающего Александра Филатьева — соглашение подписано ещё на один сезон. Отметим, что сам игрок родом из Комсомольска-на-Амуре, а свою карьеру он начал в команде МХЛ «Омские Ястребы». За «Амур» он начал играть прошлым летом и за 36 игр набрал 12 баллов — за четыре гола и восемь передач.