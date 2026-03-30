В Красноярске объявлен режим НМУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице, а также городских и сельских населенных пунктах в центральных и южных округах региона объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.
По данным Среднесибирского УГМС, он будет действовать с 19:00 30 марта до 19:00 31 марта.
В этот период предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу. Напомним, с 1 марта в регионе действует новый порядок, по которому такие меры обязательны для всех организаций, влияющих на качество воздуха.
Жителям также рекомендуют отказаться от работ, ведущих к загрязнению воздуха, сообщил министр экологии края Владимир Часовитин. О фактах нарушений можно сообщать на горячую линию министерства экологии: 8−800−20−11−116.
