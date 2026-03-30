Новый ФОК, деревянные трущобы и ватрушки: чем живёт Славск в 2026 году

Возвращаясь к теме бассейна, хочется обратить внимание на то, что он в Славске всё же есть. Это открытый бассейн с минеральной водой. Появился этот объект, как утверждает краевед, хранитель местного музея Вячеслав Кенть, почти случайно. «Началось все в начале прошлого века со строительства в бывшем Хайнрихсвальде (так в довоенные времена назывался Славск — прим. “Нового Калининграда”) завода, где из торфа выделяли газ, — рассказывает он. — Пробурили скважину, и из неё совершенно неожиданно начал бить большой фонтан — метров, наверное, в 25 высотой. Поначалу подумали, что все это быстро закончится, но не тут-то было. Фонтан бил и бил. Вызвали специалистов из Кёнигсберга, они затампонировали скважину, часть воды отвели на завод, потому что вода была необходима в технологическом цикле, а часть — слили в низкое место. В результате образовалось что-то вроде пруда. Позже, в 1930-е годы, появилась идея построить здесь стадион, но потом, когда выяснилось, что вода в пруду не простая, а минеральная, решено было использовать выделенные на него деньги для обустройства бассейна. Его длина — 56 метров, ширина — 28. Глубина раньше была три метра, сейчас, после реконструкции, чуть меньше».