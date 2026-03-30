Беспрозванных рассказал о самых разбитых дорогах в Калининградской области, которые отремонтируют в этом году

Власти Калининградской области выбрали самые «убитые» дороги и те, о которых просили жители, и решили их отремонтировать. Речь о подъездных путях возле медучреждений, школ, детсадов и ДК. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
По его словам, речь идет о шести дорогах, которые ведут к ФАПам в поселках Дружба Правдинского района, Ясная Поляна, Фурмановка и Садовое Нестеровского района, Гвардейское Багратионовского района, а также в поселке Садовое Озерского района. Там же до конца августа отремонтируют 6-километровый участок Лужки — Олехово — Опоченское, на котором расположен медпункт.
Также в планах закончить обновлять 24-километровый участок Свобода — Юдино — Заозерное — Южное, который проходит через поселок Новостроево с амбулаторией.
Всего в течение 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 19 участков дорог и 13 мостов.