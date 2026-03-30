Волгоградцы назвали сумму достойной пенсии в 2026 году

Волгоградцы честно признались, какая сумма в месяц позволила бы им чувствовать себя уверенно на заслуженном отдыхе. Согласно свежему опросу сервиса SuperJob, планка «достойной пенсии» в нашем городе поднялась до 52 100 рублей.
Интересно, что аппетиты горожан растут буквально на глазах: еще в октябре прошлого года жителей региона устроила бы сумма в 48 200 рублей, а летом 2024-го мечталось и вовсе о 46 600 рублях.
В целом по стране запросы чуть выше — среднестатистический россиянин хотел бы получать 53 500 рублей. Традиционно мужчины оказались требовательнее женщин: их идеальная пенсия на пару тысяч выше. Сильнее всего о будущем переживают те, кому уже исполнилось 45 лет — эта категория граждан считает справедливой выплату в 56 200 рублей. А вот молодежь до 35 лет пока готова довольствоваться более скромными 50 800 рублями.
На размер «пенсии мечты» напрямую влияет образование и нынешняя зарплата. Дипломированные специалисты хотят получать в старости больше, чем выпускники колледжей. Те же, кто сегодня зарабатывает свыше 150 тысяч рублей в месяц, рассчитывают на пенсионные выплаты не ниже 58 500 рублей.
В рейтинге самых «дорогих» городов для пенсионеров Волгоград держится в середнячках. Лидирует, предсказуемо, Москва, где жителям нужно почти 58 тысяч рублей, и Санкт-Петербург с запросом в 57 600. Также в топ вошли Хабаровск и Краснодар. Несмотря на то что наши запросы чуть скромнее столичных, динамика очевидна: за последние полгода пенсионные ожидания волгоградцев подскочили почти на 4 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что волгоградцы могут пожаловаться депутатам на проблемы в ЖКХ.