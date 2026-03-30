За неделю мошенники нанесли жителям области ущерб более 17 млн рублей

Источник: Янтарный край

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 13 жителей Калининградской области. Общий ущерб от преступных действий составил 17 227 365 рублей. Наиболее крупный случай зафиксирован в Калининграде: местная жительница поверила злоумышленникам, убедившим её перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». В результате она лишилась 9 586 000 рублей.

Ещё один серьёзный инцидент произошёл с учителем гимназии из областного центра. Женщине сообщили о якобы имевшем месте финансировании вооружённых сил иностранного государства. Под влиянием угроз и давления педагог перевела мошенникам 1 445 000 рублей, в том числе кредитные средства.

Аналогичная схема с обвинениями в переводе средств иностранному государству сработала и против кладовщика из Черняховска — он передал злоумышленникам 521 000 рублей.

Администратор торговой сети из Калининграда попалась на обещание удалённого заработка на инвестиционной платформе. Потеря составила 750 935 рублей.

Две жительницы областного центра — медсестра и пенсионерка — также поддались на уговоры о переводе сбережений на «безопасный счёт». Первая лишилась 1 204 100 рублей, вторая — 495 000 рублей.

Кроме того, один из калининградцев стал жертвой мошенников при попытке дистанционно приобрести автомобиль. Мужчина перевёл злоумышленникам 1 503 699 рублей, но так и не получил ни машины, ни возврата средств.