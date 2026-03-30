За неделю мошенники нанесли жителям области ущерб более 17 млн рублей

За прошедшую неделю жертвами мошенников стали 13 жителей Калининградской области. Общий ущерб от преступных действий составил 17 227 365 рублей. Наиболее крупный случай зафиксирован в Калининграде: местная жительница поверила злоумышленникам, убедившим её перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». В результате она лишилась 9 586 000 рублей.
Ещё один серьёзный инцидент произошёл с учителем гимназии из областного центра. Женщине сообщили о якобы имевшем месте финансировании вооружённых сил иностранного государства. Под влиянием угроз и давления педагог перевела мошенникам 1 445 000 рублей, в том числе кредитные средства.
Аналогичная схема с обвинениями в переводе средств иностранному государству сработала и против кладовщика из Черняховска — он передал злоумышленникам 521 000 рублей.
Администратор торговой сети из Калининграда попалась на обещание удалённого заработка на инвестиционной платформе. Потеря составила 750 935 рублей.
Две жительницы областного центра — медсестра и пенсионерка — также поддались на уговоры о переводе сбережений на «безопасный счёт». Первая лишилась 1 204 100 рублей, вторая — 495 000 рублей.
Кроме того, один из калининградцев стал жертвой мошенников при попытке дистанционно приобрести автомобиль. Мужчина перевёл злоумышленникам 1 503 699 рублей, но так и не получил ни машины, ни возврата средств.