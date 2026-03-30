Двое красноярцев проехались по правобережью на автобусе, зацепившись за кузов (видео)

В Красноярске ищут двух зацеперов, которые катались по Красрабу, держась за кузов автобуса. Об этом сообщили в краевом МВД.

Видео публикует телеграм-канал «Автохамы Красноярска». На кадрах видно, как молодые люди, ухватившись за заднюю часть автобуса № 43, проехали таким образом несколько десятков метров.

В Госавтоинспекции напоминают, что «зацепинг» — это незаконный способ передвижения. Нарушителям грозит административная ответственность, а в некоторых случаях — уголовная по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Если окажется, что «зацеперами» были несовершеннолетние, к ответственности привлекут их родителей.

Полицейские призывают водителей сообщать о таких случаях и рекомендуют родителям поговорить с детьми об опасности подобных развлечений.

