Двое красноярцев проехались по правобережью на автобусе, зацепившись за кузов (видео)

В Госавтоинспекции напоминают, что «зацепинг» — это незаконный способ передвижения. Нарушителям грозит административная ответственность, а в некоторых случаях — уголовная по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта. Если окажется, что «зацеперами» были несовершеннолетние, к ответственности привлекут их родителей.