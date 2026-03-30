Что не так с зубами первых петербуржцев — портреты показали ученые

Останки строителей города обнаружили еще в 2014 году, но только сегодня специалисты показали, как они выглядели. Нашли останки на Петроградском острове, сейчас это сквер на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, рассказал антрополог старший научный сотрудник Кунсткамеры Иван Широбоков. Репортаж показал Телеканал «Санкт-Петербург».
Он отметил, что на работы крестьяне в самый разгар страды не стремились, старались отправить или младших братьев, которые не обзавелись семьями, или уже пожилых, такими считались мужчины после 45 лет.
Исследователи проанализировали данные этих трех поколений первых строителей. У них были европейские черты лица, типичные для крестьян. Это только мужчины, среди них русские, могли быть прибалтийско-финские, пермские народы, удмурты, карелы. В этом, считает антрополог, особенность потомков — в тотальном смешении рас и кровей.
Но практически у всех есть одна отличительная черта — плохие зубы. Причина в том, что им не хватало кальция, молока. И поперечные полоски на передних зубах отражают период нехватки кальция в раннем детстве.
Строительство Санкт-Петербурга в эпоху Петра I началось с закладки Петропавловской крепости 27 мая 1703 года в устье реки Невы на Заячьем острове. Этот день считается днем основания города. Возведение основных городских построек шло за пределами крепости по берегам реки, для чего осушались расположенные в дельте Невы болота.
Изначально Петр хотел застроить Петербург домами в стиле «фахверк» (каркас из бревен заполнялся глиной и кирпичами с несущими балками наружу), но от идеи отказались — в петербургском климате такие дома зимой промерзали, поэтому пришлось переходить к более основательному строительству.
Санкт-Петербург — первый город России, который развивался по заранее разработанному плану. Это определило высокий градостроительный уровень и способствовало формированию городских ансамблей, характерных для конца XVIII — начала XIX веков.
С 1712 года город был провозглашен столицей России, а в 1713 году сюда переехал Сенат. К концу жизни Петра в Санкт-Петербурге было построено уже шесть тысяч зданий, а население достигло 40 тысяч человек.