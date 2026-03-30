Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае к середине апреля допустят 13 асфальтовых заводов

Заводы обеспечат стройматериалами ремонт и строительство региональных дорог.

Источник: Комсомольская правда

В середине апреля в Прикамье планируется запуск 13 асфальтобетонных заводов для обеспечения строительства, реконструкции и ремонта региональных дорог, сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на минтранс Пермского края.

К дорожному сезону готовятся асфальтобетонные заводы 10 подрядных организаций, в том числе ООО «ДСТ Пермь», «Евродорстрой», «АБЗ № 1», «Стройград Плюс» и других. Восемь из них будут производить асфальт для нацпроекта «Инфраструктура для жизни», например, для реконструкции улицы Карпинского, строительства выезда с ОЭЗ «Пермь» и ремонта мостов.

Фото: permkrai.ru.

Крупнейшие заводы — «АБЗ № 1» и «Стройград Плюс» — они выпускают по 160 тонн асфальта в час. Как пояснили в ведомстве, все асфальтовые заводы ежегодно проходят проверку готовности к сезону. Специалисты проверяют документацию, наличие материалов и лабораторий, метрологическое обеспечение и персонал.

Несмотря на незапущенные заводы, дорожники уже устраняют аварийную ямочность на дорогах края и в краевой столице. Для ремонта используют литой и холодный асфальтобетон.