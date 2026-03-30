В Пермском крае к середине апреля допустят 13 асфальтовых заводов

К дорожному сезону готовятся асфальтобетонные заводы 10 подрядных организаций, в том числе ООО «ДСТ Пермь», «Евродорстрой», «АБЗ № 1», «Стройград Плюс» и других. Восемь из них будут производить асфальт для нацпроекта «Инфраструктура для жизни», например, для реконструкции улицы Карпинского, строительства выезда с ОЭЗ «Пермь» и ремонта мостов.