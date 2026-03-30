В Пермском крае к середине апреля допустят 13 асфальтовых заводов

В середине апреля в Прикамье планируется запуск 13 асфальтобетонных заводов для обеспечения строительства, реконструкции и ремонта региональных дорог, сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на минтранс Пермского края.
К дорожному сезону готовятся асфальтобетонные заводы 10 подрядных организаций, в том числе ООО «ДСТ Пермь», «Евродорстрой», «АБЗ № 1», «Стройград Плюс» и других. Восемь из них будут производить асфальт для нацпроекта «Инфраструктура для жизни», например, для реконструкции улицы Карпинского, строительства выезда с ОЭЗ «Пермь» и ремонта мостов.
Крупнейшие заводы — «АБЗ № 1» и «Стройград Плюс» — они выпускают по 160 тонн асфальта в час. Как пояснили в ведомстве, все асфальтовые заводы ежегодно проходят проверку готовности к сезону. Специалисты проверяют документацию, наличие материалов и лабораторий, метрологическое обеспечение и персонал.
Несмотря на незапущенные заводы, дорожники уже устраняют аварийную ямочность на дорогах края и в краевой столице. Для ремонта используют литой и холодный асфальтобетон.