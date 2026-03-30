Администрация Мотовилихи добивается сноса кафе «Ретро» в Перми

Арбитражный суд Пермского края назначил дополнительную пожарно-техническую экспертизу по спору о сносе пристройки к зданию на улице 1905 года, 6, где находится кафе «Ретро», сообщает «Новый компаньон».
По мнению мэрии, пристройка на 55 квадратных метров возведена незаконно. Осенью 2025 года чиновники подали иск к индивидуальному предпринимателю Ринату Валееву с требованием снести самовольную постройку за его счёт и привести фасад здания в исходное состояние. Срок на демонтаж, который предложила администрация, — 30 дней.
Сначала производство по делу приостановили — в феврале 2026 года экспертизу поручили ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России. Однако позже истец попросил провести дополнительное исследование пожарной безопасности, предложив в качестве исполнителя специализированное учреждение из Кировской области.
Суд это ходатайство удовлетворил. Теперь эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Кировской области должны выяснить, соответствует ли здание после перестройки противопожарным нормам, можно ли устранить выявленные нарушения и создаёт ли постройка угрозу для жизни и здоровья людей.
Стоимость нового исследования — 150 тысяч рублей, на его проведение отведено 90 рабочих дней. Из-за загруженности эксперта приступить к работе смогут не раньше сентября 2026 года. Итоговое заключение ждут до 30 ноября. Оплачивать экспертизу будет администрация района. Рассмотрение дела приостановлено до получения результатов.