Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на дзержинском предприятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к уголовному делу, возбужденному по факту обращения сотрудников одной из организаций Дзержинска, касающегося нарушения их трудовых прав. Информацию об этом предоставил инфоцентр Следственного комитета.
Сотрудники обратились в Следственный комитет, выразив несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства нарушения их законных прав. Они долгое время работали на данном предприятии, однако не получили в полном объеме заработную плату за период с августа прошлого года по январь текущего года, а окончательный расчет с ними произведен не был.
По указанным обстоятельствам в управлении СК по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального Следственного управления Айрату Ахметшину представить доклад о текущем состоянии и результатах расследования данного дела.
