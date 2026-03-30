Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на дзержинском предприятии

По указанным обстоятельствам в управлении СК по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к уголовному делу, возбужденному по факту обращения сотрудников одной из организаций Дзержинска, касающегося нарушения их трудовых прав. Информацию об этом предоставил инфоцентр Следственного комитета.

Сотрудники обратились в Следственный комитет, выразив несогласие с тем, как устанавливаются обстоятельства нарушения их законных прав. Они долгое время работали на данном предприятии, однако не получили в полном объеме заработную плату за период с августа прошлого года по январь текущего года, а окончательный расчет с ними произведен не был.

По указанным обстоятельствам в управлении СК по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального Следственного управления Айрату Ахметшину представить доклад о текущем состоянии и результатах расследования данного дела.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело на нижегородца за избиение сожительницы.