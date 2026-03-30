Новый вариант COVID-19 «Цикада» надвигается на Нижегородскую область

В мире зафиксировали новый вариант коронавируса с неофициальным названием «Цикада». Главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов предупредил, что заболевание появится в России и Нижегородской области.
По словам эксперта, «Цикада» — это очередная мутация SARS-CoV-2 с повышенной способностью к распространению. Новый вариант заболевания может частично обходить иммунную защиту. К счастью, пока нет данных о более тяжелом течении болезни.
Отмечается, что «Цикада» неизбежно придет в Россию, как и все предыдущие варианты ковида. Это может случиться в период с мая по июнь. Однако на данный момент нижегородцы могут не беспокоиться из-за нового штамма, так как главными рисками остаются сезонность и снижение иммунитета.
Ранее на сайте pravda-nn.ru медики рассказали, сколько раз в год допустимо болеть простудой взрослому.