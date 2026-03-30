В Хабаровске открыли «Школу матери»

«Школу матери» открыли в детском клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский» в Хабаровске в соответствии с целями нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
«Главная задача “Школы матери” — помочь мамам и папам стать активными участниками восстановления своих детей. Родители присутствуют на коррекционных занятиях, перенимают навыки у инструкторов ЛФК и массажистов, получают консультации нефролога, логопеда и арт-терапевта. Для них проводят мастер-классы по когнитивному развитию и совместные творческие занятия. Мы даем не только практические навыки ухода, но и психологическую поддержку, чтобы семья была мотивирована на активную работу с ребенком, а процесс восстановления не прерывался после выписки», — отметила заведующая неврологическим отделением детского реабилитационного центра «Амурский» Галина Милованова.
Специалисты учреждения консультируют родителей по созданию коррекционно-развивающей среды в домашних условиях. Еще одно важное направление — социальное. Родителям помогают выйти из психологической изоляции, подсказывают, какие учреждения реабилитации и соцзащиты оказывают поддержку семьям после выписки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в свою очередь, нацелен на достижение новых показателей долголетия граждан, обновление медицинских учреждений, совершенствование системы реабилитации. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.