В Хабаровске открыли «Школу матери»

«Главная задача “Школы матери” — помочь мамам и папам стать активными участниками восстановления своих детей. Родители присутствуют на коррекционных занятиях, перенимают навыки у инструкторов ЛФК и массажистов, получают консультации нефролога, логопеда и арт-терапевта. Для них проводят мастер-классы по когнитивному развитию и совместные творческие занятия. Мы даем не только практические навыки ухода, но и психологическую поддержку, чтобы семья была мотивирована на активную работу с ребенком, а процесс восстановления не прерывался после выписки», — отметила заведующая неврологическим отделением детского реабилитационного центра «Амурский» Галина Милованова.