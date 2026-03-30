Любители сапбординга в Братске открыли сезон катанием по лужам в городе

На снимках запечатлены любители активного отдыха, которые передвигаются на сапах на появившихся в минувшие выходные уличных «озерах».
Всю неделю хожу мимо озера, которое находится за остановкой Горького, и наблюдаю, как детки активно купаются в нем, заходят туда по колено, и так все весело и задорно. Поэтому наше дело напомнить: купаться в необорудованных местах ЗАПРЕЩЕНО. А мы в свое время взяли своё снаряжение и пошли использовать сап по его прямому назначению. Заехали на ул. Солнечная, 3. Там жители просто молят о помощи, т.к. невозможно пройти к подъездам. Походу придётся дежурить и переправлять людей на тот берег, — написала Екатерина Зюзина.
В минувшее воскресенье воздух в Братске прогрелся почти до плюс 9 градусов. Снег начал интенсивно таять, и во многих дворах и общественных территориях стали появляться крупные лужи. Впрочем, на этой неделе особого тепла не ожидается. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в отдельные дни будет держаться около нуля, а иногда и спускаться до отрицательных значений.