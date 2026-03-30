На Большом Уссурийском острове построят филиал Национального центра «Россия»

На Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае появится филиал Национального центра «Россия». Об этом стало известно после того, как Президент РФ Владимир Путин 26 марта дал старт строительству нового здания Центра в Москве. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущих региональных проектах, отметив, что концепция для Хабаровского края уже согласована. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.