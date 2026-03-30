На Большом Уссурийском острове построят филиал Национального центра «Россия»

На Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае появится филиал Национального центра «Россия». Об этом стало известно после того, как Президент РФ Владимир Путин 26 марта дал старт строительству нового здания Центра в Москве. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущих региональных проектах, отметив, что концепция для Хабаровского края уже согласована. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Концепцию филиала, который станет важной точкой на туристической карте Дальнего Востока, защитил в Москве губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
— Это будет не просто выставочное пространство, а настоящая точка притяжения не только для жителей региона и всей страны, но и для гостей из КНР, — подчеркнул глава Хабаровского края.
— Филиалы Национального центра «Россия» создаются по поручению нашего Президента. Уверен, наш будет одним из самых впечатляющих. Уже приступаем к проектированию.
Создание центра является частью масштабной дорожной карты по развитию Большого Уссурийского острова, утвержденной полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Ожидается, что реализация проекта позволит привлекать до 500 тысяч китайских туристов ежегодно, став мощным драйвером развития всей прилегающей территории.
