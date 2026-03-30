Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Большом Уссурийском острове построят филиал Национального центра «Россия»

Губернатор Дмитрий Демешин представил проект, который будет привлекать до полумиллиона китайских туристов ежегодно.

Источник: Комсомольская правда

На Большом Уссурийском острове в Хабаровском крае появится филиал Национального центра «Россия». Об этом стало известно после того, как Президент РФ Владимир Путин 26 марта дал старт строительству нового здания Центра в Москве. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущих региональных проектах, отметив, что концепция для Хабаровского края уже согласована. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Концепцию филиала, который станет важной точкой на туристической карте Дальнего Востока, защитил в Москве губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

— Это будет не просто выставочное пространство, а настоящая точка притяжения не только для жителей региона и всей страны, но и для гостей из КНР, — подчеркнул глава Хабаровского края.

— Филиалы Национального центра «Россия» создаются по поручению нашего Президента. Уверен, наш будет одним из самых впечатляющих. Уже приступаем к проектированию.

Создание центра является частью масштабной дорожной карты по развитию Большого Уссурийского острова, утвержденной полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Ожидается, что реализация проекта позволит привлекать до 500 тысяч китайских туристов ежегодно, став мощным драйвером развития всей прилегающей территории.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru