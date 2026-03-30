В Советском районе Марий Эл отремонтируют 4 участка дорог

Ремонт четырех участков региональных дорог проведут в Советском районе Республики Марий Эл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.
Например, специалисты обновят части трасс Ургакш — Ронга — Морки протяженностью 4,8 км и Шургуял — Большой Ашламаш — Кундушумбал длиной 4,5 км. Также в планах привести в порядок 10,1 км дороги Алеево — Кужмара — Большой Шургумал. Помимо этого, рабочие отремонтируют 4,65 км трассы Орша — Захарята.
«В приоритете выбора ремонта дорожной сети нацпроекта “Инфраструктура для жизни” — создание комфортной и безопасной инфраструктуры у социально значимых объектов: школ, поликлиник, детских и юношеских образовательных и спортивных учреждений», — отметил глава администрации Советского района Евгений Пушкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.