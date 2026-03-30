Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советском районе Марий Эл отремонтируют 4 участка дорог

Работы проведут на отрезках общей протяженностью свыше 24 км.

Ремонт четырех участков региональных дорог проведут в Советском районе Республики Марий Эл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.

Например, специалисты обновят части трасс Ургакш — Ронга — Морки протяженностью 4,8 км и Шургуял — Большой Ашламаш — Кундушумбал длиной 4,5 км. Также в планах привести в порядок 10,1 км дороги Алеево — Кужмара — Большой Шургумал. Помимо этого, рабочие отремонтируют 4,65 км трассы Орша — Захарята.

«В приоритете выбора ремонта дорожной сети нацпроекта “Инфраструктура для жизни” — создание комфортной и безопасной инфраструктуры у социально значимых объектов: школ, поликлиник, детских и юношеских образовательных и спортивных учреждений», — отметил глава администрации Советского района Евгений Пушкин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.