В Новосибирске продолжится благоустройство сквера на Демакова в Академгородке

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём MAX-канале сообщил, что завершилось общественное обсуждение концепции благоустройства территории по улице Демакова — это следующий этап развития пространства рядом с уже создаваемым сквером. Кудрявцев отметил, что речь идёт о дополнительном участке площадью 2,3 гектара в границах улиц Арбузова, Российской и Полевой.

Источник: НДН.ИНФО

По итогам общественных слушаний участок перевели в категорию зон озеленения. Мэр отметил, что в этом году будут строиться пешеходные дорожки, появится освещение и видеонаблюдение, площадки для спорта и детских игр, скейтпарк и памп-трек, зона выгула собак, общественный павильон. В порядок приведут мемориал Александру Демакову, а также создадут ливневые сады.

«Дополнительную территорию рассматриваем как следующий шаг — проект позволит расширить сквер и логично продолжить уже созданное пространство», — отметил Максим Кудрявцев. Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске 30 марта стартовал сезон самокатов.

Татьяна Картавых.